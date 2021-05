A cidade de Suzano continua na chamada “Fase de Transição” do Plano São Paulo até o próximo dia 23 de maio, conforme anúncio do Governo do Estado, vigente para todo o território paulista. As mudanças contemplam a ampliação do horário de funcionamento do comércio, que passa a ser das 6 às 21 horas, bem como o aumento da capacidade de ocupação dos estabelecimentos, passando de 25% para 30%.





De acordo com as determinações, a expansão do horário é válida para lojas e serviços gerais, como restaurantes e similares, atividades culturais, academias, salões de beleza e barbearias, além das atividades religiosas. Todos os protocolos de higiene e distanciamento social deverão ser rigorosamente cumpridos, incluindo o uso obrigatório de máscaras, a oferta de álcool em gel, o distanciamento mínimo entre os indivíduos e a capacidade máxima de ocupação limitada a 30% do espaço.

Em relação aos parques, em Suzano, o Max Feffer e o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, bem como PlayPet, seguem fechados. Isso porque o parque e a Arena Suzano têm sido utilizados como um dos principais polos de imunização contra a Covid-19. A vacinação no local ocorre conforme cronograma prévio, que pode ser consultado no site oficial da prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br).

Quanto ao toque de recolher, a medida tem alteração e agora passa a ser válida das 21 às 5 horas. Já as indicações do teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias, conforme a possibilidade, ainda são recomendadas.

É importante lembrar que as orientações fazem parte de uma estratégia de retomada consciente, gradual e segura das atividades econômicas. O plano leva em consideração a média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes com coronavírus (Covid-19), número de novas internações e o número de óbitos.

De acordo com o último balanço da Secretaria Municipal de Saúde, o índice de leitos ocupados por pacientes da Covid-19 em Suzano é de 22,07%. O município conta com o registro de 17.461 casos da doença, sendo que 684 evoluíram para óbito e 13.681 se recuperaram. Em relação à campanha de vacinação, a cidade já realizou 65.278 aplicações, sendo 43.326 pessoas contempladas com a primeira dose e 21.952 que já concluíram o ciclo de imunização com a segunda dose.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano