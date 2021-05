O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a doação de mais de 150 quilos de alimentos não perecíveis, por meio da campanha “VacinAção Solidária”, após imunização dos profissionais de Segurança do Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. A entrega aconteceu nesta quarta-feira (12/05), em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Os donativos são provenientes das operações de imunização contra Covid-19 nos profissionais de segurança pública, que ocorreu entre os dias 3 e 5 de maio, na própria instituição. Com a entrega desta quarta, o CDP já doou mais de 300 quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade.

Durante a doação, estiveram presentes a agente de segurança penitenciária e presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), Joelma Silva – representando, na ocasião, o diretor-geral do CDP, Pedro Pataro Júnior. Quem recebeu os alimentos foi a diretora do Fundo Social de Suzano, Beatriz Leite, que representava a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

“Buscamos engajar nossos profissionais a serem solidários. Como fomos contemplados com a vacina contra a Covid-19, reunimos alimentos não perecíveis ao Fundo Social que, agora, fará a destinação às famílias que mais precisam”, disse Joelma.

Para Larissa, as arrecadações feitas durante as operações de imunização na cidade representam uma grande corrente de solidariedade, mostrando a força do suzanense. “Gostaria de parabenizar a todos que fazem parte da campanha ‘VacinAção Solidária’, mostrando que o amor, a esperança e a solidariedade estão dentro de cada um de nós”, finalizou.

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano atende cerca de cem entidades e quase mil famílias, além de contribuir com a assistência de outras secretarias. Para mais informações sobre como ajudar e contribuir com a doação de alimentos e outros itens, o telefone para contato é o (11) 4745-2195.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano