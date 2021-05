Nesta quarta-feira (12), começará a imunização de novos grupos contra a Covid-19 em Itaquaquecetuba. Serão doses da AstraZeneca e todas as unidades de saúde realizarão a aplicação, das 8h às 15h, mediante agendamento. A Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) também fará a imunização das 8h às 15h, mas não é necessário agendar.





Saiba quais são os grupos contemplados nessa nova etapa:

• Pessoas com Síndrome de Down com laudo;

• Quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) com comprovante de recebimento de benefício LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) ou aposentadoria por invalidez;

• Transplantados com laudo;

• Pacientes que fazem hemodiálise acima de 18 anos com laudo;

• Pacientes com comorbidades de 55 a 59 anos com laudo;

• Puérperas com comorbidades até 45 dias pós parto com relatório médico.

Para quem prefere se vacinar nas unidades de saúde, é necessário fazer o cadastro pelo site do governo estadual Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) e depois realizar o agendamento pelo site disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaquaquecetuba (steam360.com.br/VacinaItaqua) para escolher o dia e horário.

No dia da vacinação, é obrigatória a apresentação do comprovante de pré-cadastro no Vacina Já, o comprovante do agendamento no site da prefeitura, RG, CPF, comprovante de endereço, declaração ou laudo médico.

O Plano Estadual de Imunização (PEI) contra a Covid-19 suspendeu temporariamente a vacinação de gestantes com comorbidades por causa do comunicado emitido pela Anvisa, que orienta gestantes a não serem imunizadas com a AstraZeneca sem orientação médica. A Prefeitura de Itaquaquecetuba seguirá a determinação do governo estadual.

PRIMEIRA DOSE PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS

Os idosos com 60 anos ou mais seguem podendo se imunizar no mesmo esquema: unidades básicas com agendamento e drive-thru da Univeritas sem agendamento, das 8h às 15h. São doses da AstraZeneca também.

Para tomar a vacina nas UBSs, é necessário fazer o cadastro pelo Vacina Já e agendar pelo site da prefeitura. No dia, é obrigatória a apresentação do comprovante de pré-cadastro e do agendamento, RG, CPF e comprovante de endereço.

SEGUNDA DOSE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



Os servidores da Educação com 47 anos ou mais terão os dias 12, 13 e 14 deste mês, das 8h às 15h, liberados para agendamento. A imunização ocorre no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semecti), que fica na rua Jundiaí, 331 – Vila Monte Belo.

No dia da vacinação é necessário apresentar o comprovante do agendamento, RG com CPF e o cartão de vacinação. São doses da CoronaVac.

NOVOS GRUPOS PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Nesta terça (11) começou a nova etapa de vacinação contra a gripe, dessa vez para idosos com 60 anos ou mais e profissionais da Educação. A imunização está ocorrendo nas 17 unidades de saúde, das 7h às 16h, até o dia 8 de junho.

Quem está nos grupos da campanha de gripe e também estiver entre os públicos da vacinação contra a Covid-19, deve respeitar o intervalo de 14 dias entre as doses.

Para se vacinar, todos devem levar documento com foto. Os profissionais da Educação devem apresentar documento que comprove a função profissional.

ENDEREÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Confira a relação e endereço das 17 unidades de saúde:

Centro: rua João Vagnotti, 221 – centro

Jardim Odete: rua Visconde de Taunay, 270 – Altos de Itaquá

Jardim Caiuby: estrada dos Índios, 1.125 – Jardim Caiuby

Jardim do Carmo: rua Jaú, 26 – Jardim do Carmo

Caic: rua Santa Catarina, 382 – Morro Branco

Monte Belo: rua Arujá, 25 – Monte Belo

Recanto Mônica: rua Mombuca, 176 – Recanto Mônica

Morro Branco: rua Rio Grande do Sul, 585 – Aracaré

Marengo: avenida Gonçalves Dias, 1.805 – Parque Residencial Marengo

Piratininga: rua Teófilo Braga, 147 – Piratininga

Jardim Miray: rua Maringá, 865 – Jardim Miray

Jardim América: avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500 – Jardim América

Nicea/Louzada: rua Diamante, 181 – Jardim Nicea

Jardim Paineira: rua Serra do Paranapiacaba, 380 – Jardim Paineira

Pequeno Coração: rua Frei Caneca, 208 – Pequeno Coração

Jardim Josely: rua Floresta, 43 – Jardim Josely

Maragogipe: rua Paulistania, 95 – Jardim Maragogipe