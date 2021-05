Nesta terça-feira (11/05), a Prefeitura de Poá iniciou a entrega do kit alimentação para os alunos matriculados na rede municipal de ensino.









As escolas estão entrando em contato com os pais e/ou responsáveis dos estudantes para o agendamento da retirada do kit, a fim de evitar aglomeração e garantir a segurança de todos neste momento de pandemia.

A distribuição segue até a próxima semana. Neste primeiro dia, as entregas foram realizadas em duas unidades escolares: as Emebs Professora Carolina Ribeiro, na Vila Aurea, e a Solange de Jesus Martins, na vila Varela.

O Kit Alimentação é referente à merenda do aluno nos dias letivos e a quantidade de itens que compõem a cesta compreende os três últimos meses, de acordo com o numero de refeições que o estudante faria na escola.

Sendo assim, segundo o parecer técnico das nutricionistas da rede, a cesta supre a merenda de cada aluno pelo período informado.

Vale ressaltar que as famílias em situação de vulnerabilidade social podem procurar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade do município para que sejam atendidos conforme a sua necessidade.

