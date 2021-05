A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza começa nesta terça-feira (11/05) e vai até o dia 8 de junho para promover a vacinação de idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da Educação (professores e demais funcionários de escolas). Pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para tomar o imunizante contra a gripe.





A dose está disponível nas unidades de saúde da cidade mas, para evitar aglomerações e filas de espera, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza nesta quinta (13/5) e sexta-feira (14/5) a vacinação em três locais: nos drive-thru do Pró-Hiper, no Mogilar, e do Bunkyo, na Porteira Preta, e no Cempre Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, em Jundiapeba, para quem chega a pé. Não haverá necessidade de agendamento, basta fazer parte do grupo assistido e comparecer munido de documento pessoal com foto, comprovante de atuação em escola (profissionais de Educação), comprovante de endereço e caderneta de vacinação (se tiver). O horário será das 9 às 15 horas.

A terceira fase, marcada para o período de 9 de junho a 9 de julho, será destinada ao atendimento de integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

A Campanha de Vacinação contra a Gripe teve início no dia 12 de abril com a vacinação de crianças entre seis meses e seis anos incompletos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres puérperas (até 45 dias após o parto).

Em Mogi das Cruzes, 17.244 pessoas já foram imunizadas, o que corresponde a 9,1% da população estimada. Quem faz parte de grupos já contemplados ainda podem receber a dose em uma unidade de saúde, das 8 às 16h30.

O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe. A recomendação é que haja um intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação das duas vacinas. Quem tiver dúvida deve entrar em contato pelo telefone 160.