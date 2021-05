O mês de maio é marcado por campanhas de conscientização sobre os acidentes de trânsito. Neste ano, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, integra o Movimento Maio Amarelo, unindo esforços com o Observatório Nacional de Segurança Viária, para promover a empatia, respeito e responsabilidade entre motoristas e pedestres por meio de ações integradas com órgãos de todo o País.

















A campanha 2021 contemplará ações de forma remota e por meio das plataformas digitais. Ao todo, 23 peças publicitárias serão divulgadas nas redes sociais e em estabelecimentos físicos, em faixas e banners, para comunicar a sociedade de uma forma unificada. A pasta ainda irá disponibilizar dois vídeos com entrevistas de especialistas para contribuir com a promoção da empatia entre a população.

A primeira entrevista será realizada no dia 12 (quarta-feira), às 18h30, com o assessor especial da presidência do Detran de São Paulo, Dr. Julyver Modesto. Já na quinta-feira (19/05), às 18 horas, quem participa do bate papo é o ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros do Estado, o coronel Max Mena. Os profissionais irão abordar temas como as condutas dos motoristas, índices de acidentes e reforçar as orientações para a segurança no trânsito. Os conteúdos poderão ser acessados no canal oficial do Poder Executivo suzanense “TV Prefeitura de Suzano”, no Youtube.

Para proporcionar ainda mais visibilidade ao movimento, a campanha também incentiva a iluminação nos principais monumentos de cada cidade com a luz amarela, símbolo de atenção e sinalização de advertência no trânsito. Em Suzano, o Paço Municipal Firmino José da Costa recebe a intervenção durante todo o mês.

Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o mote da campanha condiz com a realidade que vivemos no trânsito e a expectativa é manter a redução dos índices de mortalidade e contribuir para uma população mais humana. “Verificamos que muitas vezes o indivíduo que comete a imprudência tem pleno conhecimento das normas de trânsito, mas lhe falta tolerância e cuidado com o outro. É necessário incentivar a reflexão sobre o valor da vida de uma forma que a mensagem se aplique na realidade de todos os munícipes”, finaliza.

Para acessar todos os materiais da campanha e obter mais informações, acesse o site www.maioamarelo.com.br ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana pelo número (11) 4746-1166.

Dados

O movimento em 2014 surgiu com o propósito de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O último levantamento de mortalidade no Brasil, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 2019, apontou que 31.945 vidas foram perdidas por causas externas, condizentes com a violência e acidentes.

Essas causas externas representam a primeira entre as mortes acometidas na população de adultos jovens (10 a 49 anos) e ocupa a terceira posição entre a população acima de 50 anos. A maior parte das vítimas desses acidentes do trânsito é do sexo masculino e jovens em idade produtiva. São milhares de mortes evitáveis e prematuras, que impactam o cenário econômico, no setor saúde e para as famílias.

Em Suzano, os dados de acidentes de trânsito caíram 11,82%, em comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e 2021. Isso é resultado das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, que segue um cronograma oficial de ações de manutenção nas vias e sinalização da cidade. “Desenvolvemos ações deste porte diariamente. Neste primeiro trimestre foram mais de 300 intervenções na cidade para garantir mais segurança no trânsito e zelar pela vida dos nossos munícipes”, explicou o secretário da pasta, Claudinei Valdemar Galo

Galo ainda reitera a importância de uma boa sinalização e das condutas adequadas no trânsito. “Estamos reforçando a sinalização horizontal das vias, realizando as trocas de balizadores e guard rail e ainda renovando faixas e placas irregulares nos bairros e avenidas prioritárias, com maior incidência de acidentes. Mas também precisamos do apoio e conscientização dos munícipes em respeitar as diretrizes no tráfego”, finalizou.

Créditos das fotos

Sinalização: Irineu Junior/Secop Suzano

Imagem do Paço iluminado: Paulo Pavione/Secop Suzano

Imagem aérea: Wanderley Costa/Secop Suzano