O cantor sertanejo Zezé di Camargo, de 58 anos, foi internado no hospital Sírio Libanês, com fortes dores no peito.





O artista foi submetido a um cateterismo que constatou uma obstrução grave em uma de suas artérias.

Por conta disso, os médicos decidiram pela colocação de um stent, que consiste em um pequeno tubo que, colocado em uma artéria, evita o entupimento da mesma, mantendo a oxigenação dos tecidos.

O procedimento foi realizado com sucesso e o cantor passa bem.