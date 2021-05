CLAUDIO RAMOS E RAFÚ X GAMBALE E KAKÁ

Parece que teremos duas belas dobradas para deputados estaduais e federais em Ferraz de Vasconcelos. Por um lado, teremos o atual deputado estadual Rodrigo Gambale, que parece que já escolheu seu sucessor Kaká, já que virá candidato a deputado Federal. E do outro lado, o vereador Claudio Ramos que novamente será candidato a deputado federal e pretende firmar uma aliança com Dr. Rafú Júnior.

Rafú ainda não definiu se será candidato a deputado estadual ou federal; mas, corre nos bastidores da política, que a intenção do médico não é medir força com Gambale, sua meta, segundo informações, será fazer uma campanha, não pensando na próxima eleição de prefeito e sim, vencer a eleição do ano que vem. Em cima disso, fica claro que Rafú terá mais chances de ser candidato a deputado estadual.

PERFIS TOTALMENTE DIFERENTES

Gambale e Kaká: Gambale está apostando em sua popularidade na internet e principalmente no poder que o mandato tem, para se eleger deputado federal e de quebra, colocar na cadeira de deputado estadual seu amigo Kaká. Tanto Gambale quanto Kaká, têm perfil parecido, ambos são jovens e se expressam bem. A escolha de Gambale pelo nome de Kaká pelo que parece, tem haver a total submissão que o jovem tem por ele, e isso dá para entender, pois, todos sabem que Rodrigo Gambale praticamente elegeu Kaká vereador da cidade, coisa que o jovem sozinho já tinha disputado outras duas vezes e perdido as duas. Pelo que se sabe, Kaká não faz nada sem antes consultar Rodrigo Gambale, e conta com essa submissão para sustentar seu nome à frente da disputa.

Cláudio Ramos e Dr. Rafú Júnior:

Cláudio está apostando principalmente no momento político que o Partido dos Trabalhadores (PT) está passando, tendo como o seu principal nome, o ex-presidente da república Lula, apontado por alguns Institutos de pesquisa, o único capaz de vencer Bolsonaro no segundo turno. Cláudio também se mostra mais interessado em, não apenas falar em suas redes sociais, mas também, apresentar suas ideias e projetos, para outros Veículos de Comunicação; tanto que na semana passada em sua primeira ação, fez questão de convidar a imprensa regional para divulgar sua pré-campanha. O Dr. Rafú Júnior, como dito acima, provavelmente será candidato a deputado estadual. Pensando friamente, acredito ser a escolha mais acertada a se fazer. Se ele tentar bater de frente com Gambale, poderia acarretar em mais uma derrota e isso seria traumático. Porém, se ele vier candidato a deputado estadual suas chances aumentam muito mais; todos sabem que o “corte” para deputado estadual é bem menor do que para deputado federal. Se toda essa minha análise se concretizar, a expectativa então será a seguinte: Quem terá mais votos, o jovem Kaká que é afilhado de Gambale para deputado estadual ou o jovem médico Dr. Rafú Júnior que já foi testado nas urnas. No caso de Cláudio Ramos e Gambale, resta saber: quantos votos Claudio irá tirar de Gambale; já que cada voto em Cláudio, naturalmente será um voto a menos em Gambale. Vamos aguardar.

HÁ CONTROVÉRSIAS

Quem é da política, não concorda com a tese que Kaká já é o escolhido de Gambale. Principalmente alguns vereadores eleitos que não vão muito com a “carranca” de Kaká, pois acham que o jovem deveria respeitar um pouco mais a classe política e não ficar apenas contando com apadrinhamento de Gambale. “Jair; ele não conversa com ninguém em relação a essas questões políticas, só está confiando que já é certo que Gambale o escolheu. E mesmo que Gambale se defina por ele mesmo, pode acontecer igual aconteceu com o ex-prefeito Dr. Jorge Abissamra, que dizia eleger um poste e trocou o seu vice que era o Inha, pelo Cláudio 40, você lembra o que aconteceu né? Falando em Inha, toda a Câmara Municipal está disposta a ajudá-lo se por acaso for ele mesmo o escolhido, muito diferente do Kaká”, finalizou uma de minhas fontes que tem ligação direta na Câmara de Ferraz.