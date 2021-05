O professor Universitário Robinson Guedes, especialista em Administração e Finanças, concedeu entrevista ao programa Bom Dia Cenário, da TV cenário, pela página do Facebook, na última sexta-feira, 07 de maio.

Coordenador dos cursos de graduação de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Piaget de Suzano, Robinson Fernandes Morais Guedes é bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, tendo atuado em diversas prefeituras do Alto Tietê como secretário e diretor, além de ter mais de 20 anos como gestor no setor privado.

O entrevistado mostrou-se feliz pela participação no telejornal, boletim diário este que o mesmo fez questão de mencionar que acompanha sempre que possível.

O Docente falou sobre a sua satisfação em participar da Faculdade Piaget – Campus Suzano, que fica localizada no Jardim Imperador, desde 2013. Com um campus de três modernos prédios, com acessibilidade, elevadores, salas de aulas, laboratórios, auditório para mais de 100 lugares, segurança, estacionamento interno para alunos e professores e, uma ampla biblioteca com acervo de mais de seis mil livros.

O professor falou sobre questões voltadas ao campo da Educação, realidade mundial devido a pandemia e questões Administrativas e de Gestão Pública no âmbito nacional.

Por fim, o docente agradeceu pela oportunidade de contribuir com a sociedade civil as suas experiências e aprendizagens que, de forma didática, foram transmitidas aos telespectadores.

SOBRE A FACULDADE PIAGET

A história do Instituto está intimamente ligada ao percurso e ao trabalho do homem que dá nome a este universo, Jean Piaget. Uma evolução marcada pela adaptação, pelo interesse natural na dinâmica e na mudança das coisas e pelo seu estudo. Uma história que se define numa transformação por etapas para ser cada vez melhor.

Constituído em 1979 como cooperativa sem fins lucrativos, denominando-se então “Cooperativa para o Desenvolvimento da Criança, SCRL”, assume a sua atual denominação “Instituto Piaget – Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico, CRL.” anos mais tarde, fruto de um percurso onde se desenvolveram e implementaram diversos projetos de caráter pedagógico e social.

O Instituto Piaget tem como principais objetivos proporcionar um ensino de qualidade, criar conhecimento e difundir valores humanos fundamentais para uma indispensável formação pessoal e intelectual de todos os seus agentes – docentes, estudantes, trabalhadores e cooperantes.

No seguimento deste propósito, e procurando privilegiar a criatividade e a inovação, o Instituto Piaget tem vindo sistematicamente a reinvestir todos os seus excedentes na melhoria e aperfeiçoamento constantes do seu projeto educativo, e sempre no cumprimento rigoroso do Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo.

Com estes princípios, a atuação do Instituto Piaget tem vindo a diversificar-se, abrangendo uma multiplicidade de áreas que vão da educação à pesquisa, passando pela ação de caráter social e pela implementação de projetos de desenvolvimento, tanto em Portugal como em países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e ainda, pela edição de livros.