Por Junior dos Anjos

O presidente do PSOL de Ferraz de Vasconcelos, Ribamar Passos, na última segunda-feira, 10 de maio, no programa Bom Dia Cenário, pela TV Cenário.

Ribamar Passos que atua na Agência dos Correios, falou sobre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com cerca de 100 mil funcionários, bem como o déficit e superávit da empresa e alguns escândalos envolvendo os correios nos últimos anos.

Sobre o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, o entrevistado que é pastor evangélico teceu a sua visão socialista em meio aos últimos acontecimentos no Brasil, inclusive a pandemia.

Para Ribamar Passos, alguns problemas da vacinação estão diretamente relacionados ao governo federal, que não mostra eficiência para cuidar desta questão e, de muitas outras, no tocante ao povo brasileiro.

O presidente do PSOL de Ferraz, também teceu alguns comentários sobre o governo municipal de Ferraz. Para ele, a atuação da municipalidade nos mais de 100 dias de governo, está em torno dos 50%, no qual ele atribui que a pandemia tem o seu reflexo embutido em muitas ações ainda não realizadas. Por fim, Ribamar Passos anunciou que deve disputar as eleições de 2022, mas que ainda não decidiu se vem como deputado federal e estadual, mas que está em tratativa com algumas lideranças locais e da região.