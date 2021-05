Na última quinta-feira, 13 de maio, o programa Bom Dia Cenário recebeu o vereador Ferrazense David Junior (PSD), no qual concedeu entrevista aos jornalistas Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos.

David Francisco dos Santos Junior, conhecido popularmente como David Junior, obteve nas últimas eleições 1.051 votos, sendo suplente de Agílio Nicolas Ribeiro David (PSD), o Nicolas, que teve 1.665 votos. Com a vitória da prefeita Priscila Gambale (PSD), que ganhou o pleito com 31.944 votos, Nicolas foi convidado para assumir a Pasta de Serviços Urbanos; assim, David Junior assumiu uma cadeira de vereador na Casa de Lei em 07 de janeiro de 2021.

O vereador, que tem o curso de Direito na sua formação, agradeceu pelo convite para participar do telejornal, no qual demonstrou bastante respeito e apreço.

O entrevistado falou dos seus primeiros meses de mandato, no qual compõe a 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Para ele, a oportunidade é ímpar para ampliar o cuidado do povo Ferrazense, como o mesmo já fazia com a ONG Oseec Brasil, e também, fiscalizar os trabalhos executados no município, dando representatividade à população.

David Junior falou sobre algumas ações e pedidos do seu mandato que foram atendidos pela Municipalidade, bem como algumas ações da Oseec Brasil, em parceria com colaboradores, voluntários e empresários locais.

Ainda sobre a ONG, o entrevistado destacou algumas ações significativas como a testagem de 1.000 mil pessoas para a COVID-19, o projeto Quantas Vidas Você Toca e Cordas Que Resgatam, (com o maestro Michel Lima), o projeto Vida sobre Rodas, dentre outros.

David Junior falou sobre uma ação sua impetrada na época do governo do ex-prefeito do município, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, sobre o antigo prédio da ETEC, localizado na Vila Jamil, em Ferraz de Vasconcelos. Na qualidade de advogado, ele comemorou o resultado apresentado pela Justiça, em responsabilizar a prefeitura pelo espaço, que poderá ser transformado em um equipamento público.

Por fim, o vereador agradeceu pela oportunidade de falar com a sociedade Ferrazense e colocou-se à disposição da TV Cenário para que, sempre que necessário, possa responder questionamentos e dirigir-se ao povo, através do Veículo de Comunicação.