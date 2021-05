O vereador Flavio Batista de Souza (PODEMOS), o Inha, participou de uma entrevista ao programa Bom Dia Cenário na última terça-feira, 11 de maio, com os apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos.

Inha cumpre o seu terceiro mandato como vereador, sendo que no último pleito foi o vereador mais votado com 1.843 votos. Em 01 de janeiro de 2021, no dia de sua posse, foi escolhido pelos seus pares como presidente da Casa de Lei para o próximo biênio 2021 – 2022, tendo ainda na composição da mesa diretora os seguintes parlamentares: Teteco (PSC) como vice-presidente, Claudio Ramos (PT) como 1º secretário, Fabioo Wuhalla (PSL) como 2º secretário e o vereador Ní Pasquarelli (PDT) como 3º secretário.

O vereador Inha falou das diversas vezes que visitou a TV cenário e participou do telejornal, no qual agradeceu por mais um convite. Ele destacou a sua última eleição a vereança, que o consagrou como o vereador mais votado no pleito de 2020 em Ferraz de Vasconcelos. O mesmo destacou que o mérito da conquista se deu com os inúmeros articuladores que apoiaram a sua campanha, pessoas conhecidas e até mesmo anônimos para o vereador, mas que compreenderam a importância do mesmo em relação ao trabalho junto ao povo. Ele deixou claro que o gasto de sua campanha chegou próximo ao tempo permitido, mas o que faz a diferença é o contato com os eleitores.

O vereador falou sobre o atual governo da prefeita Priscila Gambale (PSD), no qual mostrou-se motivado pela atuação do Governo e deixou claro que a Casa de Lei concede total estrutura para que a municipalidade possa governar e colocar em prática as suas ações.

Inha falou também sobre as eleições de 2022 e disse que aguarda a escolha do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), no qual caso o seu nome fosse escolhido, iria demostrar que a experiência e dedicação para um projeto faz toda diferença. Contudo, ele deixou claro que respeita e sempre respeitou a decisão do deputado Ferrazense.