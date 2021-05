A Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá convida toda a sociedade civil, para participar da 1ª Audiência Pública de Elaboração do Plano Plurianual (PPA) para os Exercícios de 2022 a 2025.





Será realizada no dia 21/05/2021, às 10 horas, no Teatro Municipal de Poá, localizado na avenida Antônio Massa 331, no centro.

Em razão da pandemia a capacidade de ocupação permitida no espaço é de 25%.

Para participar da audiência pública é preciso realizar a inscrição com o nome e RG para o email: orcamento@poa.sp.gov.br, até a próxima quarta-feira (19/05).