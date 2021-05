A campanha de imunização contra o novo coronavírus (Covid-19) alcançou nesta quinta-feira (13/05) 15% da população suzanense. Desde janeiro, a primeira dose da vacina já contemplou 45.310 pessoas da cidade, que conta com 300.559 habitantes. Durante a última ação, que atendeu comórbidos acima de 55 anos de idade, 1.424 doses foram aplicadas. A força-tarefa segue nos próximos dias com a atualização de um novo cronograma de trabalho, conforme o recebimento de mais lotes.

De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, do total de pessoas que já receberam a primeira aplicação, 21.962 já completaram a imunização com o reforço da segunda dose, conforme o prazo estipulado para cada imunizante utilizado. Ao longo da última quarta e quinta-feira (12 e 13/05), a campanha contemplou quase duas mil pessoas que fazem parte do mais recente grupo prioritário da ação, englobando os deficientes e os indivíduos com comorbidades acima de 55 anos.

Para o chefe da pasta, Pedro Ishi, a força-tarefa desempenhada em Suzano segue o ritmo esperado, conforme a evolução do Programa Nacional de Imunização (PNI) e o recebimento de lotes. “Nossa missão é fazer com que a dose chegue a quem é de direito, atuando de maneira transparente. Contamos com um verdadeiro comitê de enfrentamento à pandemia, com pessoas técnicas que estão totalmente focadas neste trabalho. Ao longo dos últimos meses enfrentamos muitos desafios, sendo a vacinação um dos principais deles, uma vez que precisamos garantir a segurança de todos os envolvidos, sem gerar intercorrências nas etapas deste processo, que envolve uma grande logística e mobiliza diferentes setores da administração municipal”, disse.

A previsão é de que a campanha de imunização contemple, em breve, a segunda dose dos idosos de 80 a 84 anos de idade que receberam a vacina Oxford/AstraZeneca, de acordo com o prazo estipulado pelo imunizante. Além dos comórbidos de 50 a 54 anos que aguardam a aplicação da primeira dose, conforme o recebimento de novos lotes.

É importante lembrar que, apesar de cada dia da campanha ter um público prioritário, todos os suzanenses que se enquadram nos perfis dos grupos já beneficiados poderão receber a dose, conforme a disponibilidade. Para isso, basta comparecer aos polos de vacinação nas datas previstas e apresentar a documentação mencionada.

O quadro com datas e orientações sobre a vacinação em Suzano é periodicamente atualizado e pode ser acessado pelo link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Todas as informações também são atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/). Em caso de dúvidas, a Vigilância Epidemiológica pode ser consultada diretamente pelo telefone (11) 4745-2035.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano