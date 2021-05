Chegou hoje no Alto Tietê, 17 de maio, um novo lote do imunizante contra a COVID-19 destinado para os motoristas e cobradores do Transporte Público.





São 865 vacinas da AstraZenica, que devem ser retiradas no Grupo de Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes para serem levados aos municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê – CONDEMAT.

Apenas o município de Santa Branca não tem previsão de quando o lote de imunizante chegará para a cidade.

Para município deve montar a sua estratégia e data de vacinação para esta categoria.

Confira o número de doses para cada cidade:

●Arujá: 190;

●Biritiba Mirim: 5;

●Ferraz de Vasconcelos: 75;

●Guararema: 20;

●Itaquaquecetuba: 155;

●Mogi das Cruzes: 230;

●Poá: 40;

●Salesópolis: 5;

●Santa Isabel: 65;

●Suzano: 80.