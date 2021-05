Não só de futebol vive o cenário esportivo nacional. Pensando nisso, os fundadores do Instituto Jefferson Sabino decidiram fortalecer a presença do atletismo na cidade e torná-lo uma realidade para as crianças suzanenses. A entidade fez uma reunião no último sábado (15/05) para anunciar a sua criação e contou com a participação de diversas autoridades municipais, que reforçaram o compromisso da prefeitura em fomentar o esporte.

Com sede na Vila Urupês (rua Guilherme, 143), o Instituto está em processo de formalização de documentação para registro. Após o fim da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), onde será possível o retorno de atividades esportivas, a expectativa é que os organizadores realizem trabalhos constantes para apresentar a modalidade às crianças, incentivando a prática do esporte na cidade.

A ocasião contou com a presença dos secretários municipais de Governo, Alex Santos, e de Meio Ambiente, André Chiang, bem como do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, Jefferson Ferreira dos Santos, do presidente do Instituto, Benedito Tiarga e do atleta olímpico que dá nome à entidade, Jefferson Sabino.

Os representantes da administração municipal prestigiaram a criação da entidade e reforçaram a parceria do município com as ações de incentivo ao esporte. Suzano atualmente conta com o Projeto Sonho Olímpico, lei estabelecida no ano passado que consolidou o compromisso da cidade em levar o atletismo para crianças e adolescentes carentes, de forma a despertar o gosto dos participantes pela modalidade, estabelecer atividades durante todo o ano e promover melhorias sociais.

O presidente do Instituto, Benedito Tiarga, agradeceu a presença dos membros do governo municipal e o bom relacionamento que existe entre as duas partes. Segundo ele, enquanto as atividades desportivas estão suspensas, a entidade segue realizando planejamento, visando começar os trabalhos assim que possível.

“O esporte tem um papel social fundamental. Com ele, levamos mais qualidade de vida para os jovens e os afastamos de más influências. A cidade ainda conta com uma estrutura ideal para a prática: o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. O espaço conta com pista com oito raias e caixa de areia para a realização de diversos tipos de saltos. Com uma praça de esportes completa como essa, temos altas expectativas de formar novos atletas”, afirmou Tiarga.

O secretário de Governo, que, na oportunidade, representou o prefeito Rodrigo Ashiuchi, disse que a gestão municipal tem articulado parcerias e revitalizado espaços públicos como quadras e ginásios mesmo em meio à pandemia da Covid-19, de forma que, quando tudo isso passar, os jovens possam ter o necessário para serem integrados aos esportes.

“O Instituto Jefferson Sabino vem para fortalecer o Projeto Sonho Olímpico de levar atletismo para as crianças das comunidades suzanenses. Seguimos trabalhando na preparação para uma futura retomada pós crise sanitária. Enquanto não há retorno seguro para as atividades, pedimos que todos respeitem o distanciamento social, usem máscara e se cuidem”, reforçou Alex Santos.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano