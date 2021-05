Autor original da emenda impositiva no valor de R$40 mil ao orçamento vigente, o vereador Claudio Ramos Moreira (PT) tratou sobre o assunto com a prefeita, Priscila Gambale (PSD), na quinta-feira, dia 13. Na ocasião, ele (1º dir) estava acompanhado dos representantes da Casa de Cultura Raízes, Juliana, Tato e Gleice. A verba destina-se a realização da Semana da Consciência Negra, em novembro.

Na audiência, os membros da Casa de Cultura Raízes destacaram a importância do evento e, sobretudo, da necessidade de formulação de políticas públicas, de fato, focadas na promoção da igualdade racial. Por sua vez, Priscila Gambale demonstrou interesse no tema e, ao mesmo tempo, assumiu o compromisso de lutar por mais ações afirmativas na cidade.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a edição do ano passado da Semana da Consciência Negra, em Ferraz de Vasconcelos, foi realizada de maneira virtual pelos próprios movimentos negros, liderados pela Casa de Cultura Raízes em conjunto com a Secretaria Municipal da Cultura, então comandada pelo saudoso, Élio Tonalezi. Com isso, a data de 19 de novembro não passou em branco.

Além disso, na reunião, o pessoal da Casa de Cultura Raízes com sede na Vila Santo Antônio pediu o apoio do Poder Executivo para que elabore um projeto de lei declarando de utilidade pública. Na prática, a matéria precisa ser votada em dois turnos pelo plenário da Câmara Municipal. Com a medida, a entidade ficará finalmente apta para firmar convênio com o poder público.

Por Pedro Ferreira, em 17/05/2021.