No último final de semana, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá realizou dois flagrantes de despejo irregular de entulho, sendo um na rua Ibiracema, no Jardim Ivonete, e outro na rua Jorge Velho, no bairro Fonte Áurea. As ocorrências foram realizadas após denúncias anônimas feitas pela população.

E você também pode nos ajudar a manter a cidade limpa e combater o crime ambiental. Denúncias podem ser feitas para a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos pelo telefone: 4636-6408.