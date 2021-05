A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta quinta-feira (20/05) a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades acima de 50 anos de idade. O atendimento descentralizado nos três polos de vacinação também deverá promover a segunda aplicação dos idosos acima de 80 anos que já tomaram a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca no início do ano, completando a imunização.

A ação será das 8 às 17 horas, com acolhimento no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), na Escola Municipal (E.M) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras) e na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com a oferta do atendimento em drive-thru nesse último endereço, sendo a entrada de veículos pela Avenida Brasil.

O trabalho garante a aplicação da primeira dose a todos aqueles que têm idades igual ou superior a 50 anos de idade e que apresentam algum quadro de comorbidade. Neste grupo estão incluídas as pessoas com diabetes mellitus, hipertensão arterial (resistente, estágio 3, estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo), pneumopatias crônicas graves, doenças cardiovasculares, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, Acidente Vascular Cerebral (AVC), doença Falciforme e talassemia, obesidade mórbida (IMC > 40), cirrose hepática e outras comorbidades.

Todos os detalhes podem ser conferidos no link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Para receber a dose, o munícipe deve ainda comprovar as comorbidades por meio de documentação, apresentando laudo médico e/ou receita médica com resultados de exames recentes, nas versões original e cópia.

Além dos itens comprobatórios, todos devem apresentar a documentação de praxe para a primeira aplicação, sendo obrigatório documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. O pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado, também é necessário.

Já para tomar a segunda dose, é exigido documento original com foto, CPF e o cartão de vacinação adquirido na primeira etapa. Vale lembrar que serão contemplados com a segunda aplicação os idosos maiores de 80 anos e demais pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante Oxford/Astrazeneca dentro do prazo proposto de 12 semanas.

Para o secretário de Saúde, Pedro Ishi, a logística de atendimento traçada no município garante mais segurança à medida em que inibe eventuais erros. “Nossa equipe tem sido bastante cautelosa. Mesmo contemplando diferentes públicos em um único dia, estamos empenhados em fazer um trabalho ágil e sem equívocos. Para isso, contamos com a assistência de diferentes setores da Prefeitura de Suzano, sempre pensando em oferecer um bom atendimento, sem causar preocupações e desconfortos”, disse.

Além dos canais oficiais da Prefeitura de Suzano, em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19, a Vigilância Epidemiológica poderá ser consultada pelo telefone (11) 4745-2035.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano