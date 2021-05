Oportunidade! As Secretarias da Mulher e da Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho do município de Poá estão com linhas de créditos especiais para mulheres empreendedoras do município, com o objetivo de fortalecê-las e incentivá-las, principalmente neste momento de pandemia da Covid-19.

Os créditos, disponibilizados por meio do Banco do Povo Paulista, são direcionados para mulheres que possuem o MEI (Micro Empreendedor Individual) ou que tenham interesse em abrir seu próprio negócio. Os valores giram entre R$ 200 e R$ 21 mil. Há as linhas de créditos “Empreenda Mulher” e a “Emergencial – Setores Vulneráveis”, os quais contam com uma taxa de juros entre 0 e 0,35% ao mês.

Além das linhas de crédito, também estão disponíveis os cursos no “Empreenda Rápido” do Sebrae, com orientações e suporte, desde o momento da abertura do seu empreendimento, com qualificação e a obtenção de crédito para financiar os seus projetos.

Mais informações na Secretaria da Mulher pelo telefone 4639-2044, das 10 às 14 horas. O site do Banco do Povo também está disponível para consulta: www.bancodopovo.sp.gov.br.

Veja mais detalhes na íntegra: https://bit.ly/3bAyxk9