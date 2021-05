Nos próximos dois sábados (dias 22 e 29 de maio), a Secretaria Municipal de Saúde estará com sete unidades de saúde abertas para realizar a vacinação contra a gripe para públicos-alvo, sem necessidade de agendamento prévio.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza está na segunda etapa, até o dia 8 de junho, com a vacinação de idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da Educação (professores e demais funcionários de escolas). Pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para tomar o imunizante contra a gripe.

As unidades que farão a vacinação contra a gripe nos dias 22 e 29 de maio, das 8 às 16 horas, serão: Alto Ipiranga, Jardim Camila, Vila Suíssa, Ponte Grande, Jardim Universo, Jardim Aeroporto II e Nova Jundiapeba.

A vacinação contra a Gripe teve início no dia 12 de abril com atendimento de crianças entre seis meses e seis anos incompletos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres puérperas (até 45 dias após o parto). Pessoas nestas condições que ainda não tomaram a dose também podem procurar uma unidade.

A terceira fase está marcada para o período de 9 de junho a 9 de julho e será destinada ao atendimento de integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.