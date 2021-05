No sábado (22), a Secretaria Municipal de Saúde de Itaquaquecetuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), iniciará o trabalho de identificação da densidade larvária de Aedes Aegypti no município, transmissor de dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana.

A Avaliação de Densidade Larvária (ADL) nos imóveis será feita em cinco sábados: 22 e 29 de maio e 5, 12 e 19 de junho. O município foi dividido em cinco regiões e 30 agentes farão o rastreamento nos bairros, das 9h às 15h. As 15 duplas vão procurar larvas por todo o imóvel em cerca de 600 casas por dia.

Essa ação, programada pelo Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa), serve para identificar os criadouros e, posteriormente, intensificar os trabalhos de combate.

Na área um, que engloba os bairros da região do Nicea, Caiuby e Josely, a vistoria será no dia 22 deste mês. Na área dois, composta pelo Piratininga, Maragogipe, Pequeno Coração e América, será no dia 29.

Já a três, no Recanto Mônica, Marengo e Terra Prometida, será no dia 5 de junho. A quatro, que engloba o Odete, Vila São Carlos e Vila Japão, será em 12 de junho. E a cinco, região composta pelo Centro, Morro Branco, Aracaré e Monte Belo, será em 19 de junho.