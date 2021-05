QUEM É O PAI DA CRIANÇA?

Depois que a Câmara de Ferraz encaminhou um release à TV Cenário sobre a questão das mil vagas de emprego emergencial e temporário que a prefeitura está criando, os pais (da criança) começaram a aparecer.

Com mais de 20 mil pessoas alcançadas com a nossa publicação na página da TV Cenário no Facebook, esse tema ganhou grande repercussão entre os pretensos candidatos das eleições do ano que que querem tirar uma casquinha do programa. Inclusive, uma das pessoas que já foi correndo fazer uma divulgação sobre o programa foi o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz, o jovem Kaká, que todos sabem que será, ou acha que será o candidato a deputado estadual apadrinhado por Rodrigo Gambale. Pois bem, a pressa foi tão grande em mostrar que a ação também tem a influência dele, coisa que todo mundo sabe que não têm, que, mesmo sem cinto de segurança no banco da frente de passageiro de um carro em movimento, ele fez questão de gravar um vídeo convidando a população para assistir sua Live.

“Secretário…………. olha o exemplo. Andar de carro sem cinto de segurança segundo o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração grave e o motorista, que não recorrer, perde 5 pontos na carteira, além de pagar uma multa em dinheiro. Moral da história: “Quando o filho é bonito, todos querem ser o pai”.

ELE PEDIU E A PREFEITA ATENDEU!

Ainda sobre o programa Bolsa Ferraz, pelo release que recebemos da Câmara Municipal, a ideia inicial era para o valor do auxílio ser de meio salário mínimo, o que corresponde a R$ 550 reais por família. Porém, o atual presidente da Câmara de Ferraz, Flávio Batista de Souza, o Inha, pediu para que a prefeita avaliasse a possibilidade do valor ser de R$ 1.000 reais, mais uma cesta básica e também, bolsas para cursos profissionalizantes, para encaminhar as pessoas desempregadas ao mercado de trabalho. A prefeita de pronto atendeu o pedido do parlamentar.

“Está com moral com a prefeita em presidente?”

PREFEITA CAI NA QUESTÃO DE ENGAJAMENTO NO FACEBOOK MAS AINDA ESTÁ MAIS FORTE QUE O IRMÃO, O DEPUTADO RODRIGO GAMBALE!

Dias atrás, expliquei para nossos seguidores sobre a questão do Facebook ter tirado o alcance de todos que diretamente trabalham com a questão Política. Isso serve para programas jornalísticos como o “Bom dia Cenário” ou páginas e perfis pessoais de autoridades políticas. Hoje só tem grandes visualizações no Facebook, assuntos de alta relevância que geram muita interação e consequentemente visualizações. No começo deste ano, por exemplo, a prefeita Priscila Gambale quando fazia uma Live, era fácil ver seiscentas e setecentas pessoas simultaneamente assistindo, porém, após fevereiro com a queda de alcance que o Facebook cortou, caiu mais de 70%. Hoje, em muitas Lives da prefeita, podemos acompanhar 70 a 100 pessoas assistindo. Há de se ressaltar que não é uma marca tão ruim assim, porém, mostra que é muito mais difícil hoje atrair a atenção da população. Mas uma coisa chamou ainda mais a atenção em relação aos alcances, que é a queda visível da popularidade interativa do atual deputado estadual Rodrigo Gambale. Todos, mesmo com o corte do alcance por parte do Facebook, ainda estão conseguindo manter em média, 30 a 40 % do alcance; mas no caso do deputado a queda foi muito maior. Hoje, ele tem de engajamento de 10% a 20 % do que ele tinha no início do mandato.

A tendência agora é, todos esses perfis políticos que quiserem ter mais visualizações, terão de pagar para o Facebook mandar seus conteúdos para mais pessoas.

Obs: Sou graduado em Marketing Digital.