Apesar da pandemia paralisar muitos serviços e distanciar as pessoas do convívio habitual, muitas pessoas conseguem exercer as suas funções, sobretudo, quando os trabalhos envolvem a vida e bem estar da população.

O vereador da cidade de Poá, Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho, vem desempenhando o seu papel de fiscalizador e representante do povo.

O parlamentar atua firmemente nas áreas de Políticas Públicas que garantam dignidade para o povo poaense.

Quer conhecer mais sobre o vereador Edinho? Não deixe de conferir as próximas edições do Jornal Cenário Notícias.