Ferraz de Vasconcelos recebeu nesta quarta-feira (19) dois veículos para o atendimento à população por meio do programa Melhor em Casa. A ação visa acolher pacientes acamados em casa, sem que o munícipe tenha que se descolar a uma unidade de saúde. A prefeita Priscila Gambale acompanhou a entrega dos carros à Secretaria Municipal de Saúde.

São dois automóveis Renault Logan, que inclusive já estão devidamente emplacadas e adesivados. A compra dos veículos foi possível por meio de emenda parlamentar do ex-vereador Clóvis Ottoni. A partir da entrega oficial à pasta, os carros já podem ser utilizados no serviço.

De acordo com a prefeita Priscila, a chegada dos carros mostra que a atual gestão está dando prosseguimento às ações que vão melhorar a vida dos moradores. “Foi possível colocar a emenda em prática agora e nós, mais que rapidamente, demos prosseguimento aos trâmites para que os carros já possam atuar atendendo os munícipes. Vai ser algo que com certeza impactará de forma direta os pacientes da cidade”, afirmou a chefe do Executivo ferrazense.

Já a secretária municipal de Saúde, Kelly Hungria, destacou como os veículos ajudarão no Melhor em Casa. “Para nós é um ganho enorme, vai agregar muito no atendimento, visto que hoje atendemos 70 pessoas, mas poderemos, a partir de agora, atender pelo menos 120 pacientes. Então realmente, o equipamento fará todo a diferença”, ressaltou a titular.

Cabe lembrar que o Melhor em Casa em Ferraz conta com equipes multidisciplinares que atendem ferrazenses acamados para realizar consultas, exames, fazer curativos, entre outros procedimentos.

Também estiveram presentes na entrega dos automóveis os vereadores Eliel de Souza, Alexandro Santos Alves Silva, Osni Angelo Pasquarelli, Dermeval Jardim, José Juca de Araújo Neto, Ewerton Correa Cardoso e Valter Costa Fernandes.

Texto: Leticia Riente – MTB: 87999/SP/Secom Ferraz.