Na última terça-feira, 18 de maio, o programa Bom Dia Cenário, da TV Cenário, recebeu a secretária de Saúde de Ferraz de Vasconcelos, Kelly Hungria.

Segundo o site oficial da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Kelly Hungria D’Ávila Cordeiro é bacharel em Nutrição na Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, Atuou como coordenadora do setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde (2012-2021), com sólida experiência como coordenadora municipal do Serviço de Atenção Domiciliar-SAD (2015-2021); Diretora de departamento das especialidades em Saúde Pública, nos serviços especializados na saúde da mulher – Mais Mulher, e no Centro de Especialidades Médicas – CEM (2017-2021); membro técnico da Rede de atenção às pessoas com doenças crônicas (2017-2021) e membro da comissão intergestores regional, bem como, representante na câmara técnica do departamento regional de saúde – DRSI e câmara técnica de Saúde do grupo Condemat (atualmente), Representante Titular do Conselho Regional de Secretários da Saúde – COSEMS-SP, atuando há mais de 12 anos como servidora pública na Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

A entrevista que, sempre quando solicita, atende ao Grupo Cenário de Comunicação trazendo informações pertinentes da área da Saúde para a população, agradeceu por mais um convite da emissora.

Kelly Hungria relembrou da sua atuação em gestões anteriores e falou sobre a sua nomeação a Titular da Pasta de Saúde em Ferraz. A maior comemoração da entrevista se deu pela vacinação contra o novo coronavírus, no qual a mesma reconheceu que as doses ofertadas pelo governo para o município ainda são poucas, mas que o trabalho realizado na cidade vem gerando bons resultados nos grupos imunizados.

A entrevistada falou sobre a campanha de vacinação na cidade, trouxe novas datas para imunização dos grupos e respondeu questões dos apresentadores (Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos) do programa e dos telespectadores que acompanhavam a transmissão.

Kelly também destacou algumas ações da Pasta e agradeceu pelo espaço a ela concedida através do programa Bom Dia Cenário.

Acompanhe a entrevista da secretária de Saúde de Ferraz de Vasconcelos, Kelly Hungria, através do Link:

https://www.facebook.com/1660900050796782/videos/841437763382715