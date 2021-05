Com ideais distintos, tem características marcantes. Cada um trouxe seu propio conceito para fazer política em Ferraz. Tenho em vista duas personalidades públicas eleitos e que tive o privilégio de entrevistar o Vereador Cláudio Ramos que revelou suas idéias e propostas como Pré candidato à Deputado Federal. Entretanto não sabemos qual é a vontade do povo para resultar no ganho de um dos dois pré-candidatos.

Claramente esperamos atitudes positivas que possa favorecer de forma recíproca os Ferrazenses.

Lembramos que acima de qualquer proposta se deve priorizar a Saúde pública que está com resultados negativos, com uma pandemia expansiva em ação. Atitudes simples para imunizar e combater o virus é a melhor forma de alcançar a satisfação,

Ambos os lados tiveram a oportunidade como elegido diluir suas ideias em publico, pautando sempre a transparência e integridade, esperamos que seja uma adição para nossa Cidade.

Cada um tem sua forma de articular projetos e alianças e formam Construções de fatores significativos que impulsiona o seu mandato, fazendo com que suas atitudes sejam mais coerentes.

Rodrigo Gambale (Deputado estadual PSL) ; por sua vez tem criado uma carreira promissora que pode comprometer sua campanha de forma positiva. Em 2018 Obteve 86.981 Votos e deseja realizar a façanha novamente agora como Pré- candidato a Deputado Federal. Tem o apoio de Priscila Gambale e criou emendas para recapeamento asfáltico, negou apoio ao pedágio mogi dutra e em seu mandato tem posto emendas para regiões locais à Ferraz contempladas em seu mandato.

Entretanto Claudio Ramos (Vereador PT); Teve Êxito em sua campanha em 2018 com 1.232 votos para Vereador, E agora tem um desafio maior. – Em apoio as familias em vulnerabilidade social por ocasião da pandemia apoiou o bolsa Ferraz que está sendo tirado do papel para beneficiar milhares de pessoas no município. Apoia a cobrança de dividas de grandes dividendos para favorecer as familia que estão sem renda e a compra de insumos para vacinas e combater a pamdemia.

Segundo informações, Claudio Ramos vem conversando com muitas lideranças entre elas vale destacar o Servo GDS, que outra hora era base do Deputado Rodrigo Gambale.

Claramente vemos a disposição de ambos para compor um desenvolvimento para a Cidade, em contrapartida é importante ressaltar que suas atitudes sejam elas boas ou ruins comprometem na campanha como candidato.

Finalmente demonstro apoio à familia e os direitos morais que devem permanecer intactos e integro, tenho meus precedentes e seja pragmático ou não meu pensamento sempre foco no desenvolvimento da minha Cidade.

A minha visão referente aos candidatos é branda; analisando as condutas de resultados e isso influenciará em minha decisão e no voto popular.

Cabe a você eleitor escolher quem sera de fato o seu Deputado Federal para 2023, em nossa Cidade, nesse pequeno texto trouxe duas figuras importantes de nossa cidade e ambos Rodrigo Gambale e Claudio Ramos estão como pre candidatos a Deputado Federal.

Vale lembrar que minha opinião ela e pessoal e acredito que ate la estarei me posicionando quem de fato irei apoiar, o que eu mais quero e ver o progresso de nossa Cidade, acredito que não so eu mais todos os Ferrazenses deseja e querem o melhor.

A prioridade continua em pauta!

.

.

.

Nota do editor: os textos, fotos, vídeos, tabelas e outros materiais iconográficos publicados pelo colunista não refletem necessariamente o pensamento do Cenário Notícias, sendo de total responsabilidade do(s) autor(es)as informações, juízos de valor e conceitos divulgados.