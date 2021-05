A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quinta-feira (20) o recapeamento da Rua Paulo Faleiros do Nascimento, no Jardim Faleiros. A reforma da via era um pedido antigo dos moradores devido à degradação do asfalto, causando problemas para a circulação de veículos e até mesmo pedestres.

O valor investido é de R$ 100 mil, provenientes de uma emenda parlamentar da deputada estadual Professora Bebel.

Ainda nesta semana, a administração iniciou o recapeamento de quatro vias localizadas no bairro Jardim Maria Cecília. As ruas Elza Truella Machado, Maria Carmelita de Lima, Waldemar de Barros de Oliveira e José Alberto de Moraes começaram a ser fresadas para receber o novo pavimento, que teve o investimento por meio de emenda do deputado estadual Rodrigo Gambale.

A prefeita Priscila Gambale, os vereadores Cláudio Ramos, Fábio Farias, além do secretário de Obras, Antônio Carlos dos Santos, estiveram no bairro para acompanhar o andamento das obras e ressaltaram o compromisso firmado com os moradores.

“Esse é mais um compromisso cumprido pela Prefeitura com a população, solucionando um problema antigo do bairro”, comentou a prefeita.

Texto: Jucelio Salvador – MTB: 33858/SP/SeCom Ferraz.

Foto: Maxson Rodrigues/Secom Ferraz.