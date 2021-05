A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) alcançou mais 2.219 suzanenses nesta quinta-feira (20/05), tendo as pessoas com comorbidades maiores de 50 anos como o público-alvo da ação. Já o atendimento da sexta-feira (21/05) será direcionado às grávidas e às puérperas maiores de 18 anos, igualmente com comorbidades. O dia também será dedicado à segunda aplicação daqueles que já se imunizaram com a primeira dose da vacina CoronaVac/Butantan até o dia 16 de abril.











A campanha desta quinta-feira contou com atendimento em todos os três polos de vacinação da cidade, garantindo que a dose chegasse ao maior número possível de pessoas, conforme orientações da atual etapa de imunização vigente. A Arena Suzano foi o local que contou maior movimento, atendendo a 1.464 munícipes, sendo 957 suzanenses diretamente no ginásio e 507 pelo sistema drive-thru.

Já o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido, que é o polo de referência para os moradores da região norte, garantiu a primeira dose de 399 pessoas, enquanto o ponto de referência para os munícipes do distrito de Palmeiras, na Escola Municipal (E.M) Odário Ferreira da Silva, acolheu outros 356 vacinados.

Contudo, na sexta-feira (21/05), a ação que contemplará as grávidas maiores de 18 anos, com comorbidades, e as puérperas, igualmente maiores de idade, com comorbidades, e que deram à luz nos últimos 45 dias, será concentrada na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

O atendimento será das 8 às 17 horas, com a oferta do sistema drive-thru, com acesso de veículos pela Avenida Brasil. Para receber a primeira dose, a mulher deve apresentar a documentação de praxe para a primeira aplicação, sendo obrigatório documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome da beneficiada e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. O pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado, também é necessário.

Além disso, as comorbidades deverão ser comprovadas por meio de documentação específica, apresentando carteira do pré-natal, receita do medicamento atualizado com exame e/ou laudo do médico, nas versões original e cópia. Neste perfil, estão incluídas aquelas com quadro de hipertensão arterial, diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo, toxoplasmose, lúpus, obesidade (IMC > 40) e outras comorbidades. Todos os detalhes podem ser conferidos no link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br.

Ainda neste dia, haverá a aplicação da segunda dose do imunizante CoronaVac/Butantan para todas aquelas pessoas que já participaram da primeira etapa até o dia 16 de abril, conforme prazo estipulado. Para a segunda dose, é exigido documento original com foto, CPF e o cartão de vacinação adquirido na primeira etapa.

Ao todo, o município contabiliza 69.680 aplicações, sendo 47.529 pessoas que tomaram a primeira dose e 22.151 que já concluíram a imunização com a segunda dose. Todos os detalhes sobre a vacinação podem ser conferidos no site da Prefeitura de Suzano, bem como nos demais canais de comunicação, além do telefone da Vigilância Epidemiológica, que é o (11) 4745-2035.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano