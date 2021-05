O desassoreamento do córrego Itaim chegou a 50% do cronograma, de acordo o balanço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos. Os trabalhos que são realizados por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Poá e o Governo do Estado, continuam avançando no município. O recurso para o desassoreamento e limpeza das margens é proveniente do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).











Já pelas ruas da cidade, a zeladoria segue de forma intensa. Esta semana, as equipes estiveram na região central, seguindo o cronograma de limpeza e manutenção das vias e calçadas, que aos poucos vem retomando sua beleza e segurança para os munícipes. O objetivo é que todo esse trabalho de zeladoria chegue aos quatro cantos da cidade.