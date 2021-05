O Departamento de Vigilância em Saúde alerta para a baixa adesão da imunização contra a influenza na cidade. O balanço indica que apenas 9.317 poaenses procuraram a vacinação contra a gripe. Isso representa apenas 31% do público-alvo, que está estimado em 30,2 mil pessoas.

O objetivo é alcançar 90% desta população, a fim de evitar que essas pessoas tenham complicações decorrentes da doença, principalmente em tempos de pandemia.Atualmente, a campanha de vacinação tem como público-alvo crianças entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, idosos 60+ e profissionais da Educação.

Para se vacinar é necessário apresentar a carteirinha de vacinação e um documento pessoal com foto. Já os idosos com mais de 60 anos devem estar munidos com o comprovante de endereço e RG e os profissionais da Educação, com qualquer documento que comprove atividade funcional na área como, por exemplo, holerite, crachá ou CLT.

A campanha de vacinação contra a gripe é realizada de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município.

Não adie a sua proteção. Vacine-se!