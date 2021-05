Novo lote destinado ao município pelo governo do Estado vai contemplar pessoas com comorbidades acima de 45 anos _

A Secretaria de Saúde de Suzano alcançou a marca de 70.396 aplicações das vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19), incluindo a primeira dose em 92 grávidas e 34 puérperas com comorbidades nesta sexta-feira (21/05). Deste total, pelo menos 47% já concluíram a imunização. Agora, a expectativa é de que a campanha avance contemplando as pessoas com comorbidades acima de 45 anos, conforme novo lote destinado ao município.

A ação desta sexta-feira foi concentrada na Arena Suzano e voltada à aplicação da primeira dose em gestantes e puérperas maiores de idade e com comorbidades. Ao todo, neste perfil, 126 mulheres foram atendidas, sendo 61 vacinadas diretamente dentro do ginásio e 65 no sistema drive-thru, nas dependências do Parque Municipal Max Feffer.

Uma das suzanenses beneficiadas era Valéria dos Santos, grávida de dois meses, que mora no Jardim Varan e compareceu à vacinação acompanhada de seu filho Natan, de sete anos. Na oportunidade, ela comemorou a imunização e agradeceu o empenho das equipes de saúde.

“O atendimento foi muito bem organizado. Tudo aconteceu de maneira rápida e segura. A equipe está de parabéns”, disse a moradora, cumprimentando o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que também acompanhou de perto as atividades. “A vacinação dessas mulheres representa a esperança de dias melhores. Trabalhamos diariamente pelo futuro de nossas crianças e garantir mais saúde para essas mulheres diante da pandemia, é um passo fundamental”, afirmou o chefe do Executivo.

Ainda nesta sexta-feira, 80 pessoas em situação de rua foram vacinadas por meio do atendimento das equipes do Consultório na Rua. Quanto ao público que aguardava a aplicação da segunda dose da CoronaVac/Butantan, 507 suzanenses foram contemplados, conforme comparecimento à primeira etapa registrado até o dia 16 abril, seguindo o prazo estipulado pelo imunizante.

A previsão é de que a campanha alcance em breve as pessoas com comorbidades com idades entre 45 e 49 anos, além daqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), na mesma faixa etária. A imunização desses grupos prioritários será possível devido ao envio de um novo lote da vacina Oxford/AstraZeneca exclusivamente destinado a esses públicos.

Novas datas do cronograma oficial devem ser anunciadas na próxima semana, de acordo com determinações traçadas pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. “Trabalhamos para assegurar agilidade à aplicação das doses que, conforme são repassadas, rapidamente chegam ao grupo prioritário por meio de ações planejadas que levam em consideração o público-alvo do dia e os recursos disponíveis”, explicou o chefe da pasta, Pedro Ishi.

O quadro com datas e orientações sobre a vacinação em Suzano pode ser acessado pelo link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Todas as informações também são diariamente atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/). Em caso de dúvidas, o telefone da Vigilância Epidemiológica é o (11) 4745-2035.

Créditos das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano e Paulo Pavione/Secop Suzano