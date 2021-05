Para contribuir positivamente com o aspecto urbanístico local, ou seja, reduzir a poluição visual, o vereador de Ferraz de Vasconcelos, Fábio Farias de Oliveira (PSL), o Fábio Wuhalla, decidiu solicitar à empresa de telefonia Vivo a retirada dos fios, cabos e equipamentos fixos em postes fora de uso na cidade. O requerimento em forma ofício foi aprovado em única discussão na sessão ordinária, nesta segunda-feira, dia 24.





Na reivindicação feita em nome de moradores ferrazenses, o parlamentar destacou que o alinhamento da fiação dos postes, principalmente daqueles que estão em péssimo estado de conservação e, portanto, em desuso, também visa evitar algum tipo de acidente. Além disso, Fábio Wuhalla cobra ainda o fim dos fios soltos no chão, já que os mesmos servem para atrapalhar a locomoção dos munícipes em geral.

Neste caso, ele cita, por exemplo, que as principais e potenciais vítimas são, na verdade, as pessoas idosas ou as que apresentam dificuldade momentânea, isto é, a chamada mobilidade reduzida para caminhar por alguma razão de ordem física. Por isso, o vereador acredita que o seu pedido vai ser estudado com bastante interesse pela direção da empresa de telefonia Vivo, em São Paulo.

O requerimento votado, por unanimidade, pelo plenário da Casa deverá ser encaminhado pela secretaria administrativa do Poder Legislativo para as providências cabíveis citadas acima nos próximos dias. Por outro lado, Fábio Wuhalla aproveita a ocasião para publicamente agradecer a votação simbólica do documento pelos colegas. “Agora, resta esperar a resposta da Vivo”, finalizou o vereador.

Por Pedro Ferreira, em 24/05/2021.