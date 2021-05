A Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba realiza o encontro do Clube do Livro, nesta quinta-feira (27). A reunião entre os amantes da literatura vai acontecer de forma virtual, às 15 horas. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do link: https://forms.gle/KMvc3pmoiZoJxJmf8

Com as inúmeras restrições impostas pela pandemia, a Secretaria de Cultura encontrou formas e maneiras de reunir todos os amantes da literatura em um encontro virtual, para falar sobre o livro Clara dos Anjos, do autor Lima Barreto. Com idades que variam entre 10 e 50 anos, os leitores participam por meio do link enviado pela equipe do Clube do Livro, uma maneira de interagir e manter-se próximos ainda, em tempos de pandemia. O evento tem cerca de uma hora.

Durante o bate papo, os internautas podem contar suas experiências do dia, o que têm vivido, quais são as situações da vida real que imitam a história e assim por diante. De acordo com a secretária da pasta, Maria Ana Rosa, a Nena, não é necessário que o leitor tenha concluído a leitura, porque o importante mesmo é justamente a troca de ideias. “Qualquer pessoa pode participar do Clube do Livro. A nossa literatura está aí, aberta para todos. Sabemos bem que tudo o que vivemos no dia a dia faz parte da arte, da cultura e queremos ressaltar isso”, detalha.

Os interessados em fazer a leitura diretamente na Secretaria devem entrar em contato e agendar seu horário pelo WhatsApp (11) 96818-6274 ou pelo e-mail: biblioteca.municipalitaqua@gmail.com. A biblioteca fica na própria Secretaria de Cultura, avenida João Fernandes da Silva, 53, na Vila Virgínia. O telefone para mais informações é (11) 4642-8630.