Empresário Eduardo Raffoul reforça importância da parceria municipal

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu nesta terça-feira (25/05) com o novo presidente da Guarda Mirim da cidade, o empresário Eduardo Raffoul. Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense pode cumprimentar a nova gestão do projeto, anunciada no último 14 de maio, além de estreitar laços para futuras parcerias com o grupo que atende a 850 jovens do município.

De acordo com Ashiuchi, a Guarda Mirim de Suzano presta um importante serviço na cidade, à medida em que garante oportunidade de um futuro melhor para centenas de adolescentes por meio da primeira experiência no mercado de trabalho. “A partir desse projeto grandioso, os jovens conseguem uma oportunidade de serviço, onde o principal objetivo é adquirir habilidades para o mundo do trabalho, com noções de atividade em grupo, amadurecimento intelectual e mais desenvoltura para lidar com o público nas mais diversas atividades”, explicou.

Há pouco mais de uma semana, a organização está sob a liderança do empresário Eduardo Raffoul, que atua no ramo de móveis há 32 anos e que também tem experiência em gestão, uma vez que já ocupou a presidência da Guarda Mirim anteriormente, na década de 1990, e esteve em outras ocupações de destaque, como presidente na Associação Comercial e Empresarial (ACE) e diretor voluntário na Santa Casa de Suzano.

“A Guarda Mirim é uma organização independente e sem fins lucrativos, com foco no desenvolvimento e na qualificação dos jovens na experiência do primeiro emprego. Para isso, contamos com parcerias importantes junto ao comércio e à indústria, além da prefeitura, que também abre oportunidade de trabalho aos adolescentes da Guarda Mirim, sendo esse tipo de ação que queremos fomentar ainda mais ao longo dos próximos quatro anos”, afirmou o Raffoul.

Ashiuchi reforçou que a administração municipal está à disposição do projeto, para futuras ações conjuntas, sobretudo na área social. “Já tivemos experiências anteriores com o pessoal da Guarda Mirim, com a contribuição de jovens comprometidos com o futuro e que são um verdadeiro orgulho para a cidade. Esperamos, em breve, amadurecer parcerias para a inclusão social desses adolescentes, por meio de novas campanhas e convênios. A Prefeitura de Suzano está de portas abertas para quem quer crescer e contribuir com a cidade”, finalizou.

Sobre a Guarda Mirim

Atualmente, a Guarda Mirim de Suzano conta com 850 jovens em atividade na cidade, tendo a oportunidade do primeiro emprego no comércio e na indústria. Outros 450 adolescentes aguardam colocação para a participação efetiva. De acordo com o presidente da organização, a abertura de novas vagas é esperada para o mês de outubro, por meio de inscrições online pelo site www.gmsuzano.org.br e posterior processo seletivo para jovens suzanenses com idades entre 14 e 24 anos.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano