Equipes da Guarda Civil Municipal de Arujá e Itaquaquecetuba, Polícia Militar e agentes de trânsito de Arujá realizaram uma operação conjunta no Bairro Jardim Primavera e Região, na cidade de Arujá.

A ação teve como objetivo de inibir irregularidades no trânsito e garantir ainda mais segurança para os moradores e motoristas que trafegam pelas vias do bairro e adjacências.

Durante a operação, foram realizadas várias abordagens as equipes confeccionaram 10 Autos de Infração por diversas irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 04 veículos foram apreendidos.

O Secretário de Segurança Pública Washington Luís Beolchi afirmar que outras operações em conjunto com as forças de segurança iguais a essa vão ser realizadas no Jardim Primavera e também em outros bairros da cidade.