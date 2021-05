MINISTÉRIO PÚBLICO EM FERRAZ!

Uma lei criada pelo ex-prefeito Zé Biruta que cria cargos comissionados, pode ser cancelada. Com isso, caso a justiça mantenha o mesmo entendimento após recursos por parte da prefeitura, cerca de 190 cargos de confiança da atual administração, terão de ser destinados à funcionários concursados.

Entenda:

O ex-prefeito de Ferraz Zé Biruta, criou uma lei para a criação de cargos de confiança em seu mandato. Porém, um procurador na época entrou com pedido de anulação do processo alegando falhas. Aqui em Ferraz, o juiz não deu parecer favorável para a liminar, mas o Ministério Público conseguiu junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um parecer favorável no agravo de instrumento, que até então confirma os indícios de irregularidades na elaboração da lei.

SERÁ QUE ZÉ BIRUTA DEU UM CAVALO DE TROIA PARA A PREFEITA?

Corria nos bastidores, que após as eleições do ano passado, o ex-prefeito Zé Biruta não iria mandar novamente para Câmara essa lei, pois daria totais condições da prefeita Priscila Gambale iniciar seu mandato sem dor de cabeça com as pessoas que a apoiaram e que estavam contando com cargos na prefeitura. “Jair, o Zé não irá mandar a lei para Câmara. Conversei com ele agora, e ele disse que não tem obrigação nenhuma de mandar para a Câmara essa lei, e se a prefeita quiser, ela mesma pode criá-la, e aí sim, colocar seu pessoal na prefeitura”, disse uma fonte na época. Fato é, que por algum motivo, Zé Biruta no dia seguinte mandou a lei para a Câmara que foi aprovada rapidamente pelos vereadores.

O QUE DIZ O TRIBUNAL DE JUSTIÇA!

Segundo o Poder Judiciário, a maioria dos cargos criados pela nova gestão, com exceção da chefia de gabinete, deveriam ser ocupados por funcionários de carreira, ou seja, concursados: “No plano de cognição sumária, é possível atribuir ciência para as alegações do autor popular. Dentre os cargos criados, apenas o de chefe de gabinete do prefeito parece ter perfil de cargo comissionado puro. Os demais envolvem, ao que tudo indica, o exercício de função que podem ser exercidas por servidores de carreira”. Saiba mais no registro público do tribunal de justiça de São Paulo: 2020. 0000404837

PARECE QUE VEM BOMBA POR AÍ!

Uma fonte ligada ao Ministério Público, me afirmou que em breve terá algumas bombas com figuras conhecidas da nossa política regional. Segundo ele, pode até rolar mandados de prisões, além de perda de mandatos. “Jair, você não tem noção do que vem por aí. Pessoas que se acham acima do bem e do mal, pensam que podem fazer o que quiserem e não serão desmascaradas, não tem nem conhecimento que a Polícia Federal já está de olho. Garanto a você, muita gente irá ficar de boca aberta do que vem por aí”, disse a fonte.

VOCÊ SABE QUAL O CARGO MAIS RENTÁVEL QUE EXISTE ULTIMAMENTE?

Existe um cargo que está muito na moda onde você não precisa ter nenhuma formação acadêmica, não precisa ter feito nenhum curso técnico, não ter prestado nenhum concurso público, e seus rendimentos variam entre mil e vinte e dois mil reais por mês. Em alguns casos, você nem precisa sair de casa para ganhar essa “bufunfa”. As únicas coisas que você precisa saber fazer bem, são: puxar bastante o saco e saber mexer no Facebook.

Às vezes nem precisa saber escrever bem, poucas frases já são suficientes, como essas: “Esse é o meu deputado. Como trabalha esse homem. Que orgulho”. Alguém tem ideia que cargo seria esse?