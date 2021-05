A Rua Ângela Giusti Zampese, no Parque Imperial, em Ferraz de Vasconcelos, está recebendo melhorias por meio da Operação Tapa Buraco da Prefeitura. O local estava precisando de manutenção e era um pedido frequente dos moradores.

O secretário de Serviços Urbanos, Nicolas David Ribeiro, esteve na rua para acompanhar os serviços e falou sobre as ações que estão sendo realizada no município em relação à zeladoria. “Além do Tapa Buraco, estamos realizando a limpeza de bueiros e córregos, já trabalhando de forma preventiva por conta da próxima época de chuvas. Além disso, seguimos limpando a cidade, realizando capinação e muitas ações com o caminhão do Cata Treco”, falou o secretário.

Ribeiro também alertou sobre o descarte irregular de entulhos e disse que a Prefeitura tem fiscalizado essas ações. “A Guarda Civil Municipal tem feito um grande trabalho no combate ao descarte irregular de lixo e é importante que a população ajude a denunciar essas pessoas que sujam nossa cidade”, comentou.

Para solicitar o serviço do Cata Treco, o telefone é 4679-6861 e quem quiser denunciar o descarte de lixo, pode entrar em contato pelos números 153, 4677-3112 ou 4670-4334 na GCM.