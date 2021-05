O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do deputado federal Marcio Alvino, visitou na última quarta-feira, (26/05), as obras de pavimentação da estrada do Areião. Em fase de conclusão, as intervenções ocorrem em 1,6 quilômetros da via, que já recebeu troca de solo e manutenção de guias, sarjetas e sarjetões.

Na ocasião, as autoridades acompanharam a aplicação da última camada asfáltica no trecho entre a rua Prudente de Morais e a empresa MRS Logística. As obras, que são realizadas pela SM Comércio e Serviços LTDA com um investimento de R$1.939.758,00, devem ser concluídas até o mês que vem.

Presente na vistoria, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, lembrou que a estrada de grande movimento, principalmente de veículos pesados, ganhou reforço em seu pavimento. “O trabalho envolveu a recuperação de base do asfalto com impermeabilização, aplicação de ligante e binder, que é uma espécie de massa utilizada para nivelar o pavimento. Na sequência, aplicamos a capa asfáltica reforçada e com uma espessura maior”, detalhou.

De acordo com o chefe do Executivo, além das intervenções asfálticas, a prefeitura vai realizar ainda a revisão de iluminação pública, a pintura de guias, a sinalização horizontal, a troca de placas e a zeladoria completa, com varrição, capinação e poda de árvore. “Será uma nova via para o município. Certamente, a estrada revitalizada traz mais qualidade de vida aos moradores e melhor mobilidade aos motoristas. Agradeço o apoio de todos, como dos deputados federal Marcio Alvino e estadual André do Prado”, afirmou.

O deputado federal, por sua vez, aprovou a obra e elogiou o trabalho realizado em Suzano. “Fico muito feliz de vir ao município e encontrar obras em locais que estavam esquecidos há anos. Assim como a Marginal do Una, o Trevo Dona Benta e outras importantes vias de ligação na cidade, a estrada do Areião vai ajudar muito quem vive na região do Jardim Maitê. Parabenizo todos os trabalhadores, em especial o prefeito Rodrigo Ashiuchi”, destacou.

Créditos das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano