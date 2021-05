A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, iniciará nesta sexta-feira (28) uma programação especial em alusão à Semana Mundial do Meio Ambiente.

De acordo com o secretário da pasta, Cláudio Squizato, o objetivo da ação é conscientizar as pessoas sobre a importância da proteção do meio ambiente e da proteção animal. “Queremos nestes dias de ações levar para as pessoas a importância de se cuidar do meio ambiente e da proteção dos animais, por meio de projetos sobre reciclagem e adoção responsável”, disse Squizato.

As atividades começam às 9 horas desta sexta com a abertura que será realizada no Paço Municipal, onde será apresentado um vídeo com as atividades realizadas pela Secretaria no município. O evento contará com a presença da prefeita Priscila Gambale.

Na segunda-feira (31), será o início do projeto Fome de Cão, onde o munícipe pode trocar 1 kg de tampinhas plásticas por 1kg de ração para o seu animal.

O objetivo da ação é alimentar os cães e gatos de famílias carentes que necessitam desta ajuda, e também animais em situação de abandono em nosso município.

Na terça-feira, dia 1 de junho, a Secretaria irá realizar uma feira de adoção responsável de animais em frente ao Palácio da Uva, na Vila Romanópolis, e, segundo o secretário Squizato, a avaliação das pessoas interessadas é bem rigorosa.

“A má adoção de hoje é o futuro abandono de amanhã. Por isso, somos bastante rigorosos e acompanhamos de perto a criação destes animais para ver se estão sendo bem cuidados”, disse o secretário.

Já na quarta-feira (2), será a vez do início do projeto Recicla Ferraz, por meio de uma parceria da Prefeitura e com a ONG Espaço Urbano/Tetrapack, onde o munícipe receberá uma recompensa em troca de materiais recicláveis, como caixas tetrapack (caixinha de leite), tampinhas plásticas, lacres e latas de alumínio, óleo doméstico, entre outros.

As atividades serão concluídas no dia 7 de junho com a posse do Conselho Municipal do Meio Ambiente e a escolha do nome do mascote da campanha, um cachorro “caramelo” que será batizado com o nome mais votado entre Melo, Caramujo ou Ferrazito. A votação ocorrerá pelas redes sociais da Prefeitura.