A Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos anunciou esta semana o programa Poá + Recicla, em uma parceria com a Cooperativa Cruma e a ONG Cidade Urbana.

O programa tem como objetivo intensificar a coleta seletiva no município e será implantado durante a primeira semana do mês de junho, quando se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente(05/06).

A ideia é amplificar o trabalho por meio de conscientização da população, capacitar os recicladores e firmar parcerias com grandes geradores de materiais recicláveis.