O projeto Suzano Mais Emprego apresenta nesta semana mais 70 vagas de trabalho para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades são para atuar no próprio município e também em cidades vizinhas, sendo que os interessados poderão enviar o currículo para o e-mail suzano.vagas@gmail.com. Todos os detalhes podem ser conferidos no link bit.ly/suzano-emprego, disponível no site oficial da Prefeitura de Suzano.

A maioria das vagas ofertadas no momento têm como pré-requisito o ensino médio completo. Para quem se enquadra nesta condição de escolaridade, as principais oportunidades são para zelador (1), tecelão (1), preparador de máquina injetora (1), vendedor de material de construção civil (1), motorista basculante carreteiro (1), mecânico automotivo (1), torneiro (1), líder de vendas – venda de planos funerários (1), agente funerário (1), motorista carreteiro (1), frentista (1), auxiliar de mecânico diesel (1), técnico eletromecânico externo (1), operador e programador de torno (1), operador de caldeira (1), técnico instalador – tv por assinatura (1), operador de empilhadeira trilateral (1) e motorista carreteiro (3).

Já para quem tem o ensino fundamental completo existem 19 vagas à disposição. Entre as principais oportunidades estão meio oficial e retificador (10), torneiro mecânico (1), marceneiro (1), auxiliar de mecânico automotivo (1), soldador (1), carpinteiro (1), mecânico hidráulico de tratores (1), colchoeiro (1) e costureira (2). O projeto ainda conta com vagas para quem tem o curso técnico para atuar como eletricista montador (10), auxiliar de manutenção elétrica (10) e eletricista de montagem de painel (1). Por fim, também há uma oportunidade de contratação para engenheiro calculista, sendo exigido ensino superior completo em engenharia civil, e cinco vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) na área administrativa.

Os interessados que se enquadram nos requisitos devem consultar o site com atenção e enviar currículo em arquivo “PDF” ou “Word” por e-mail, no endereço eletrônico suzano.vagas@gmail.com, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. No campo do “Assunto” do e-mail, deve-se colocar a vaga de interesse. De acordo com o chefe da pasta, André Loducca, embora a maioria das opções exijam experiência prévia de ao menos seis meses na área com comprovação em carteira, também há oportunidade para aqueles que buscam a primeira inserção no mercado de trabalho.

“O Suzano Mais Emprego vem transformando a vida de centenas de pessoas, atuando como mediador da relação entre empresa contratante e candidatos interessados na vaga. Atualmente, devido à pandemia, seguimos priorizando o atendimento à distância, porém, assim que recebido por e-mail, o currículo passa por uma triagem e é encaminhado à empresa interessada e todo o processo ocorre de forma ágil”, explicou Loducca.

Em caso de dúvida, mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4745-2264 (Centrus) e 4934-5490 (Centrus Norte). As oportunidades mudam semanalmente e também podem ser conferidas em tempo real no ícone “Suzano Mais Emprego”, no bloco de acesso rápido, localizado na página principal do site da Prefeitura de Suzano.

