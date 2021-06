A Prefeitura de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Municipal de Transportes, está promovendo uma exposição na reta final da campanha Maio Amarelo, movimento de conscientização sobre segurança no trânsito.

A exposição começou na quinta-feira (27) e termina na próxima segunda-feira (31) no Itaquá Garden Shopping. “Estão sendo distribuídos coletes e cartilhas ilustradas para as crianças e elas podem entrar no carro do agente de trânsito, que fica no local uniformizado”, contou o secretário de Transportes, Rogério Tarento.

Também estão sendo dadas orientações de segurança como utilização do cinto e da faixa de pedestres, e na segunda-feira, que é o encerramento, ocorrerá uma ação com as crianças da Casa da Criança.

A visitação é gratuita e a expo ocorre no Piso L1 do Itaquá Garden Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane), próximo a Havan. Sábado e segunda o shopping fica aberto das 10h às 21h e no domingo das 11h às 21h.