A cidade de Suzano se mantém até o próximo dia 13 de junho (domingo) na chamada “Fase de Transição” do Plano São Paulo, com o objetivo de adotar uma retomada segura, gradual e consciente das atividades econômicas. A prorrogação da etapa foi anunciada na última quinta-feira (27/05) pelo governo do Estado e deve vigorar em todo o território paulista.





A expectativa é de que uma nova avaliação seja realizada para medidas atualizadas a partir de 14 de junho.

Sendo assim, o município segue com as mesmas regras, com o limite de ocupação dos estabelecimentos fixado em 40% e funcionamento permitido das 6 às 21 horas. As medidas são válidas para lojas e serviços gerais, como restaurantes e similares, atividades culturais, academias, salões de beleza e barbearias, além das atividades religiosas. Para tanto, todos os protocolos de higiene e distanciamento social devem ser rigorosamente cumpridos, incluindo o uso obrigatório de máscaras e a oferta de álcool em gel.

Vale lembrar que Suzano ainda segue com as recomendações de toque de recolher, estipulado para o período das 21 às 5 horas. Assim como as indicações do teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias, conforme a possibilidade.

Em relação aos parques, o Max Feffer e o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, bem como PlayPet, seguem fechados. Isso porque o parque e a Arena Suzano têm sido utilizados como um dos principais polos de imunização contra a Covid-19. A vacinação no local ocorre conforme cronograma prévio, que pode ser consultado no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br).

Em Suzano, o trabalho de fiscalização continua intenso com as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Vigilância Sanitária e do Departamento de Fiscalização de Posturas realizando constantes ações de combate a festas e aglomerações. As ações têm apoio das Secretarias Municipais de Transportes e Mobilidade Urbana e de Governo, bem como da Polícia Militar.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano