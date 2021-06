A prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou hoje, 31 de maio, as inscrições para o programa Bolsa Ferraz, que poderá contemplar até mil pessoas do município.

As inscrições irão até o dia 13 de junho e serão feitas exclusivamente pelo site da prefeitura. Os selecionados irão receber uma bolsa auxílio de mil reais e curso de qualificação profissional.

Os serviços prestados para a administração municipal serão de atividades em serviços de limpeza, conservação e reforma dos bens públicos do município, trabalhos de assistência a situações de calamidade pública, protocolos na prevenção do novo coronavírus e outras atividades necessárias às secretarias municipais.

Vale salientar que 5% das vagas serão destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais.

“Os critérios principais para a avaliação são o tempo que o morador do município está desempregado, a quantidade de dependentes de até 8 anos e também a renda per capita. Além disso, é importante lembrar que não adianta correr com as inscrições, porque as pessoas terão bastante tempo e vamos receber todos os cadastros”, explica o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico Daniel Balke.