A Secretaria de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba abre inscrições para aulas de ginástica e ritmo que acontecerão no Parque Ecológico Mario do Canto. As inscrições acontecem nos dias 2 e 4 de junho, das 8 às 10 horas.

Os interessados em participar das aulas de ginástica e ritmo precisam levar a cópia dos documentos pessoais como RG, CFP, comprovante de endereço e ser maior de idade, no dia da inscrição. O Parque Ecológico Mario do Canto fica na rua Cabrália Paulista, s/n, bairro Estação.

Ao todo, a Secretaria formará duas turmas. A primeira equipe participará das aulas às quartas e sextas-feiras, das 8 às 9 horas, enquanto a segunda será das 9 às 10 horas. O início das aulas será dia 9 de junho.

O prefeito Eduardo Boigues explica que é muito importante as atividades físicas no parque, que além de ser em área aberta, traz benefícios para a saúde. “A gente sempre tem o cuidado com as atividades por causa da pandemia, e assim, os munícipes que não têm condições de ir até uma academia, por exemplo, conseguem fazer isso gratuitamente”, fala Boigues.

Já o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Pereira Surcin, o Marcelinho Carioca, explica que as pessoas precisam movimentar o corpo, mas não trata-se de uma questão meramente estética, mas pelo benefício que traz para a saúde. “Sabemos que em tempos de pandemia, muitas pessoas deixaram de praticar atividades, com essas aulas, a oportunidade aumenta, trazendo muitos benefícios ao corpo, assim como a melhora significativa na saúde e autoestima”, explica Marcelinho.