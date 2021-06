Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (03/06); Prefeitura de Suzano retomará expediente na segunda-feira (07/06)

Em virtude do feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (03/06) e do ponto facultativo de sexta-feira (04/06), a população deve ficar atenta quanto ao funcionamento de alguns estabelecimentos, bem como dos trabalhos prestados em repartições de Suzano. Órgãos públicos vão interromper suas atividades neste período, retomando o atendimento em sua totalidade na próxima segunda-feira (07/06). Contudo, os serviços essenciais realizados pela administração municipal não serão interrompidos.

Entre os serviços mantidos estão os da Secretaria Municipal de Saúde, em especial os atendimentos de urgência e emergência neste momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Seguirão em pleno funcionamento os trabalhos prestados nos Prontos-socorros Municipal e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas), durante 24 horas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também segue funcionando ininterruptamente e poderá ser acionado a qualquer momento pelo número 192. Outro setor essencial que irá continuar é o da Guarda Civil Municipal (GCM). A corporação atenderá pelo telefone (11) 4746-3297. Já a Defesa Civil pode ser contatada no número (11) 4746-2159.

As feiras livres programadas também poderão funcionar normalmente, respeitando as orientações e medidas sanitárias estabelecidas, como o espaçamento entre barracas, o uso obrigatório de máscaras, a proibição de consumo local e a higienização de produtos e bancadas. O objetivo é evitar possíveis aglomerações. Em Suzano, as feiras estão liberadas desde a última semana, conforme deliberação da Secretaria Municipal de Governo baseada no Plano São Paulo.

O Velório Municipal também não terá alteração: funcionará no período compreendido entre 6h30 e 16h30. Os cemitérios São João Batista e São Sebastião estarão abertos das 8h30 às 17h30. Demais serviços essenciais que serão mantidos são coleta de lixo, varrição e zeladoria. Já o Parque Municipal Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o PlayPet, seguem fechados.

Créditos das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano