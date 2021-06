Programação também vai contemplar com a segunda aplicação as pessoas que receberam o imunizante Oxford/AstraZeneca até o começo de março; grávidas e puérperas poderão tomar a primeira dose da CoronaVac

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou nesta segunda-feira (31/05) uma nova fase para a campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) na cidade. A expectativa é de atender nesta quarta-feira (02/06) pessoas com comorbidades acima de 30 anos, além de garantir a segunda dose a quem recebeu o imunizante Oxford/AstraZeneca até o começo de março. Grávidas e puérperas que precisam da primeira dose da CoronaVac também poderão comparecer na Arena Suzano.

Com o imunizante AstraZeneca, que é a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e obtida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Suzano deverá contemplar as pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades, além de aplicar a segunda dose naqueles que receberam a primeira até o começo de março, ou seja, há pelo menos 12 semanas. Todas as comorbidades podem ser conferidas no link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano.

Na oportunidade, o atendimento na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) será dividido em três fases: das 8 às 12 horas para pessoas com 35 anos ou mais; das 12 às 17 horas para o público de 30 a 34 anos; e entre 17 e 19 horas para aqueles que não conseguem se imunizar durante o horário comercial. O mesmo vale para o sistema drive-thru no Parque Municipal Max Feffer, que tem entrada pela avenida Brasil.

Já os polos do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e da Escola Municipal Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras) realizarão o atendimento das 8 às 17 horas, separado em duas fases: manhã (de 35 anos ou mais) e tarde (de 30 a 34 anos).

É importante frisar que os três locais também vão receber neste dia os munícipes que precisam da segunda dose da Oxford/AstraZeneca e que foram contemplados até o começo de março de 2021, cerca de 12 semanas atrás. Os idosos com 60 anos ou mais que ainda não foram imunizados devem comparecer nesta mesma data para receber a vacina.

Com a CoronaVac, que é o imunizante do Instituto Butantan, a Secretaria Municipal de Saúde segue contemplando com a primeira dose as gestantes maiores de 18 anos e com comorbidades. A aplicação também será dada às puérperas maiores de idade, igualmente com comorbidades, e que deram à luz nos últimos 45 dias. A pasta reforça ainda que os cidadãos que já receberam a primeira dose dessa vacina devem buscar a segunda também. Este imunizante será utilizado exclusivamente no polo Arena Suzano.

O atendimento segmentado, nos períodos da manhã e da tarde, visa oferecer mais conforto e segurança a todos os envolvidos na ação. “Esse tipo de divisão é o que garante a organização da campanha, que cada vez mais avança, alcançando públicos maiores. Não podemos nos esquecer da importância de se manter o distanciamento social e se evitar aglomerações. Por isso, além da segmentação do público, teremos o atendimento em drive-thru, dentro do próprio Parque Municipal Max Feffer”, explicou o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.

Documentos

Para participar da campanha, o munícipe deve estar dentro da faixa etária prevista e apresentar algum quadro de comorbidade. Neste grupo estão incluídas as pessoas com diabetes mellitus, hipertensão arterial (estágio 3, estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo), pneumopatias crônicas graves, doenças cardiovasculares, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, Acidente Vascular Cerebral (AVC), doença Falciforme e talassemia, obesidade mórbida (IMC > 40), cirrose hepática e outras que podem ser conferidas no link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano.

Os itens comprobatórios exigidos são o laudo médico e/ou receita médica com resultados de exames recentes (original e cópia), além da documentação de praxe para a primeira aplicação: documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. O pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado, também é necessário. Já para a segunda aplicação da Oxford/AstraZeneca em pessoas que participaram da primeira etapa até o começo de março, serão exigidos documento original com foto, CPF e o comprovante de vacinação da primeira dose.

“Não podemos perder tempo. Por isso, além dos itens comprobatórios, os grupos devem se atentar à documentação de praxe necessária para a primeira dose, principalmente conferindo o preenchimento da filipeta e do pré-cadastro no site do ‘Vacina Já’. Esse preparo deve ser feito, de preferência, com antecedência, em casa, para que o atendimento ocorra de maneira rápida e sem filas”, reforçou o secretário.

