DR. RAFÚ VOLTOU!

Mesmo sem alarde neste momento, o médico e segundo colocado na eleição passada para prefeito de Ferraz, Dr. Rafú Júnior, está se movimentando para ser candidato no ano que vem. Segundo uma de minhas fontes, ele já se reuniu com muitas lideranças da cidade de Ferraz de Vasconcelos e fora dela. Inclusive, três vereadores fortes da atual legislatura já fecharam com ele, e no momento certo irão declarar apoio.

AQUELES QUE QUEREM RAFÚ ESTADUAL?

A dúvida agora é se o Doutor virá candidato a deputado estadual ou federal. Aqueles que querem que ele venha a estadual, dizem não ser bom bater de frente com o deputado estadual Rodrigo Gambale que virá candidato a federal na próxima. Eles acreditam ser muito mais fácil o Dr. bater de frente com Kaká para estadual, e obter de 20 à 30 mil votos em Ferraz e conseguir mais uns 20 mil votos fora e se eleger, pois, para vencer como deputado federal ele precisará de quase o dobro de votos.

OS QUE QUEREM RAFÚ FEDERAL

Parte do grupo quer que Rafú venha candidato a deputado federal, justamente é a parte de líderes que têm mandatos ou já participaram de eleições. Eles acreditam que Rafú precisa ser ousado e pensar grande. “Jair, o Rafú precisa encarnar de fato a grande liderança que ele é. Ele obteve quase a mesma quantidade de votos da atual prefeita e as pessoas que votaram nele, querem vê-lo sendo o lado oposto deste governo. Se ele vier candidato a deputado estadual irá demonstrar fraqueza, porém, se ele encarar a briga contra o Gambale de frente e mesmo que ele não vença as eleições para deputado federal, com certeza irá dividir os votos aqui e é quase certeza que Gambale não vença sua eleição de deputado federal. Com isso; Rafú se consolidará de fato e virá com muita força em 2024. E tem mais, se ele fizer uma dobrada boa para estadual na cidade, consegue também dificultar o projeto do Gambale para estadual que pretende eleger o seu apadrinhado Kaká”, disse uma liderança que já fechou com Rafú e quer que ele venha federal.

E OS QUE NÃO QUEREM QUE ELE VENHA

Ainda tem aqueles que não querem que o médico não venha candidato a nada no ano que vem. Fiquei sabendo que eles dizem assim para o médico: “Dr. não vem não, será um desgaste desnecessário bater de frente com o Gambale. Se o senhor ficar quieto, logo esse governo começa enfraquecer e o senhor vem com tudo em 2024”. Porém, essas pessoas só esqueceram de falar com Rafú, que já fecharam com o Gambale ou com o Kaká para as eleições do ano que vem. Tipo assim: “deixa o seu projeto de lado Dr. que agora o meu projeto é a prioridade.”

ESTÃO ATÉ FALANDO DE DOBRADA ENTRE RAFÚ FEDERAL E CLÁUDIO RAMOS ESTADUAL

Muita gente acredita que a melhor dobrada da cidade, que tem condições claras de bater de frente com a dobrada Gambale, Kaká, é justamente o atual vereador Cláudio Ramos desistir de vir candidato a deputado federal e vir estadual, para dobrar com Rafú federal: “Jair, imagina essa dobrada. O Cláudio tem força na comunidade, mas ainda não tem gordura para vir federal, ele saindo estadual entra no jogo de verdade para vencer a eleição; com a dobrada com Rafú Federal ele também se consolida como uma grande liderança na cidade e mesmo que não vença, pode formar uma bela dupla em 2024 com Rafú para disputarem a prefeitura juntos, disse outra fonte.