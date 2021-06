A prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anunciou na tarde da última segunda-feira, 01 de junho, a saída da atual secretária de Educação, Cecília Cruz e o nome da sua substituta.

O anúncio foi feito pela própria prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (PSD), através de uma Live, pelas suas redes sociais.

Segundo a Chefe do Poder Executivo Ferrazense, Cecília Cruz, se despede da cidade (após cinco meses à frente da Educação) para assumir um cargo no Governo do Estado de São Paulo.

A Pasta será chefiada a partir de agora pela educadora Adriane Alcântara.

“Ferraz está perdendo uma grande profissional, que se dedicou ao máximo enquanto esteve à frente da nossa educação. Desejo muito sucesso à Cecília no Governo do Estado, por outro lado, está chegando a nossa cidade outra grande profissional, com um grande currículo de benfeitorias a Educação por onde passou”, disse Priscila Gambale.

Adriane Alcântara tem graduação em Pedagogia, é pós-graduada e mestre em Psicologia; atuou como supervisora escolar no Colégio Militar de Brasília e como tutora do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro – Departamento de Educação e Cultura. Vencedora do Prêmio Educador Nota 10, pela Fundação Victor Civita e Membro da Rede Conectando Saberes – Fundação Lemann.“Estou motivada pelo desafio de atuar em Ferraz de Vasconcelos, a Cecília deixou um grande legado para o município e vamos dar continuidade a esse trabalho realizado por ela, somando as ideias que temos para a educação do município”, finalizou a nova gestora da pasta.